Очень срочно дам 100б!!!
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Очень срочно дам 100б!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буду писать прич. обороты в предложениях 1.стоявшая на столе 2.увлеченная книгой,данная ей Лещинским,отделивший площадку от бора 3.окаймленное кустами молодых ракит 4.рожденный в далекие смутные годы под смутной сельской звездой
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