Очень срочно дам 100б!!!

Гость: Гость:

Буду писать прич. обороты в предложениях 1.стоявшая на столе 2.увлеченная книгой,данная ей Лещинским,отделивший площадку от бора 3.окаймленное кустами молодых ракит 4.рожденный в далекие смутные годы под смутной сельской звездой