Маленькое дело лучше большого безделья найти слова с безударными гласными

Русский язык
Маленькое дело лучше большого безделья найти слова с безударными гласными
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Автор: Гость
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Гость:
Маленькое-малёхонькое е Большого-больший о Безделья-приставка БЕЗ надо запомнить с е пишется
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