Малиновый-в суффиксе как прверить о
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Малиновый-в суффиксе как прверить о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прилагательных суффиксы -ов-, -оват-, -овит- пишутся после твердых согласных (кроме ц):малиновое [н]- твёрдый
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