Малює.україна,сміюся поділити для переносу

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Малює.україна,сміюся поділити для переносу
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Автор: Гость
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Гость:
Ма-лює, ук-ра-їна, смію-ся.
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