Мама. папа, природа придумай предложения и добавь свои
Русский язык
Мама. папа, природа придумай предложения и добавь свои
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Мы вместе с мамой и папой отдыхаем на природе"
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