Какую роль вы хотели бы исполнить, если бы учавствовали в постановке пьесы "Синяя ??тица"? Скажи почему.

Литература
Какую роль вы хотели бы исполнить, если бы учавствовали в постановке пьесы "Синяя ??тица"? Скажи почему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но тут все ясно. Я объясню есть щоу синяя птица там выступают поют песни. Что бы ты там спел расскажи например. Если бы меня показывали в синей птице я бы спел рок песни!!
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