Ремонт творчество ли это?

Обществознание
Ремонт творчество ли это?
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Автор: Гость
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Гость:
Да конечно а ты как думал
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