Вдруг лес (за)гудел, все в нем (за)шипело. (По)лесу (по)бежала поземка. (На)летел ветер, деревья (за)качались. (С)еловых лап (по)летели сугробики. Снег (по)сыпал, (за)вился. Началась пурга. Она (про)должалась день и ночь, весь ...
Русский язык
Вдруг лес (за)гудел, все в нем (за)шипело. (По)лесу (по)бежала поземка. (На)летел ветер, деревья (за)качались. (С)еловых лап (по)летели сугробики. Снег (по)сыпал, (за)вился. Началась пурга. Она (про)должалась день и ночь, весь лес (за)лепила снегом. подбери к глаголам где это возможно,однокоренные существительные в единственном числе без приставок .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загудел зашипело по лесу побежала налетел закачались с еловых полетели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Обществознание
Ребяяят, очень срочно... помогите пожалуйста ооооочччччееееенннннььььь ннннааааадддддоооооо. Тест по темам «Что значит жить по правилам?» и «Прав...