Вдруг лес (за)гудел, все в нем (за)шипело. (По)лесу (по)бежала поземка. (На)летел ветер, деревья (за)качались. (С)еловых лап (по)летели сугробики. Снег (по)сыпал, (за)вился. Началась пурга. Она (про)должалась день и ночь, весь ...

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Вдруг лес (за)гудел, все в нем (за)шипело. (По)лесу (по)бежала поземка. (На)летел ветер, деревья (за)качались. (С)еловых лап (по)летели сугробики. Снег (по)сыпал, (за)вился. Началась пурга. Она (про)должалась день и ночь, весь лес (за)лепила снегом. подбери к глаголам где это возможно,однокоренные существительные в единственном числе без приставок .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загудел зашипело по лесу побежала налетел закачались с еловых  полетели 
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