Последовательность начинается по следующему закону.На первом месте стоит число 6 далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увеличенная на 1. какое число стоит на 3000 месте.

Гость: Гость:

6 первое число 6² = 36 3 + 6 + 1 = 10 - второе число 10² = 100 1 + 0 + 0 + 1 = 2 - третье число 2² = 4 4 + 1 = 5 - третье число 5² = 25 2 + 5 + 1 = 8 - четвёртое число 8² = 64 6 + 4 + 1 = 11 - пятое число 11² = 121 1 + 2 + 1 + 1 = 5 - шестое число 5² = 25 2 + 5 + 1 = 8 - седьмое число, которое равно четвёртому, значит, дальше числа будут периодически повторяться 8; 11; 5; 8; 11; 5;... Вся последовательность выглядит так 6; 10; 2; 8; 11; 5; 8; 11; 5; 8; 11; 5; ....8; 11; 5. А теперь отбросим первые 3 числа, которые не входят в повторяющиеся, те. 3000 - 3 = 2997 мест с повторяющимися чмслами до 3000 места Повторяющихся 3 числа (это 8; 11; 5), поэтому теперь узнаем сколько таких троек будет до 3000 места 2997 : 3 = 999 троек Число разделилось без остатка, значит, на 3000 месте стоит третье число из повторяющихся это 5. Если бы в остатке получилось 1, на 3000 месте было бы число 8, а если в остатке 2, то на 3000 месте было бы число 11. Ответ: на 3000 месте число 5.