Помогите с физикой,задачка внутри,пожалуйста
Физика
Помогите с физикой,задачка внутри,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнодействующая постоянна и равна 14Н
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