СРОЧНО ЛЮДИ !!! Какое слово образовано приставочным способом? 1) потемнеть 2) пригородный 3) сотрудник 4) разведка
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СРОЧНО ЛЮДИ !!! Какое слово образовано приставочным способом? 1) потемнеть 2) пригородный 3) сотрудник 4) разведка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потемнеть и пригородный
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