Являются ли пары чисел(1;-1),(3;-5),(2;2) решением уравнения х^2-у+2=0

Математика
Являются ли пары чисел(1;-1),(3;-5),(2;2) решением уравнения х^2-у+2=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,-1) - не решение (1+1+2  не 0) (3,-5)  - не решение (9+5+2  не 0) (2,2) - не решение  (4-2+2    не  0)
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