Являются ли пары чисел(1;-1),(3;-5),(2;2) решением уравнения х^2-у+2=0
Математика
Являются ли пары чисел(1;-1),(3;-5),(2;2) решением уравнения х^2-у+2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,-1) - не решение (1+1+2 не 0) (3,-5) - не решение (9+5+2 не 0) (2,2) - не решение (4-2+2 не 0)
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