Овца живет 15 лет , а заяц 10 . На сколько лет овца живет дольше чем заяц ?
Математика
Овца живет 15 лет , а заяц 10 . На сколько лет овца живет дольше чем заяц ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15-10=5(лет) Ответ:овца живет дольше зайца на 5 лет
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