Реши задачу. В магазин привезли 7 ящиков мясных консервов, по 24 банки в каждом ящик??, и 4 ящика овощных консервов, по 16 банок в ящике. Сколько всего банок консервов завезли в магазин? (ПОМОГИТЕ!! ЕСЛИ МОЖНО И С ГЛАВНЫМИ СЛОВ...

Математика

Реши задачу. В магазин привезли 7 ящиков мясных консервов, по 24 банки в каждом ящик??, и 4 ящика овощных консервов, по 16 банок в ящике. Сколько всего банок консервов завезли в магазин? (ПОМОГИТЕ!! ЕСЛИ МОЖНО И С ГЛАВНЫМИ СЛОВАМИ)

Автор: Гость