Реши задачу. В магазин привезли 7 ящиков мясных консервов, по 24 банки в каждом ящик??, и 4 ящика овощных консервов, по 16 банок в ящике. Сколько всего банок консервов завезли в магазин? (ПОМОГИТЕ!! ЕСЛИ МОЖНО И С ГЛАВНЫМИ СЛОВ...
Математика
Реши задачу. В магазин привезли 7 ящиков мясных консервов, по 24 банки в каждом ящик??, и 4 ящика овощных консервов, по 16 банок в ящике. Сколько всего банок консервов завезли в магазин? (ПОМОГИТЕ!! ЕСЛИ МОЖНО И С ГЛАВНЫМИ СЛОВАМИ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*24= 168 банок с мясными 4*16=64 банок овощных консервов 168+64= 262 банок всего
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