Гоночный автомобиль мчится со скоростью 360 км/ч.Начертите в тетради график зависи??ости его пути от времени. Срочно!!!!!!!!!!!!!!

Физика

Гоночный автомобиль мчится со скоростью 360 км/ч.Начертите в тетради график зависи??ости его пути от времени. Срочно!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость