Посмотрите текст с пропущенными знаками препинания в конце предложения и подумайте,с какой интонацией можно его прочитать.спишите текст,вставьте знаки препинания,ударениев выделенном слове и закончите текст своим объяснением дл...

Русский язык

Посмотрите текст с пропущенными знаками препинания в конце предложения и подумайте,с какой интонацией можно его прочитать.спишите текст,вставьте знаки препинания,ударениев выделенном слове и закончите текст своим объяснением для Олеси. -Что случилось,чем ты расстроена,Олеся(...) -Ну вот,опять не знаю,как прочесть(...) Я слышала,как бабушка говорила,что она пикировала рассаду помидоров(...) Я тоже прочитала в классе фразу "самолёт испытателя пикировал,неожиданно выравнился"(...) Почему учительница сказала,что это неправильно(...) Разве это не одно и тоже слово(...) Как же в этом трудно разобраться(...) -Да,учительница была права,потому что...

Автор: Гость