Вывести числа от 7 до 100, кратные 7, используя while.Посчитать их количество и сумму.Яз??к-Паскаль.

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Вывести числа от 7 до 100, кратные 7, используя while.Посчитать их количество и сумму.Яз??к-Паскаль.

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