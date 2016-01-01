В треугольникеABC длина стороны АB равна 5см, сторона ВС длинее стороны АВ на 8см, а д??ина стороны АС меньше суммы длин сторон АВ и ВС на 6 см. найдите периметр треугольника. Составить выражение для решения задачи и найти его...

Математика

В треугольникеABC длина стороны АB равна 5см, сторона ВС длинее стороны АВ на 8см, а д??ина стороны АС меньше суммы длин сторон АВ и ВС на 6 см. найдите периметр треугольника. Составить выражение для решения задачи и найти его значение.

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