Запишите одночлен 225a4b2 в виде квадрата другого одночлена
Алгебра
Запишите одночлен 225a4b2 в виде квадрата другого одночлена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15а²b)² при раскрытии скобок получится твой пример, степени в скобках перемножаются
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