Произведение Тарас Бульба, найдите языковые средства и объясните их значения из отрывка описания степь ночью. СРОЧНО!!!!
Литература
Произведение Тарас Бульба, найдите языковые средства и объясните их значения из отрывка описания степь ночью. СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.
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