Произведение Тарас Бульба, найдите языковые средства и объясните их значения из отрывка описания степь ночью. СРОЧНО!!!!

Гость: Гость:

Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.