Переведите числа в двоичную систему счисления: а)84953^10;834^10;55^10 б)1462^8;71^8;634^8 в)E93F76^16;59D45^16;94553^16
Информатика
Переведите числа в двоичную систему счисления: а)84953^10;834^10;55^10 б)1462^8;71^8;634^8 в)E93F76^16;59D45^16;94553^16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 84953 = 10 100101111011001, 834 = 1 101000010, 55 = 110111 б) 1462 = 1 100110010, 71 = 111001, 634 = 110011100 в) E93F76 = 111010010011111101110110, 59D45 = 1 011001110101000101 94553 = 10 010100010101010011
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