Помогите срочно нужно маленький слонёнок из книги друнглей известного английск??го писателя Р.Киплинга задавал очень много вопросов 1)какие вопросы можно было бы задать слонёнку?веберите вопросы из рамки.Один вопрос лишний W...
Английский язык
Помогите срочно нужно маленький слонёнок из книги друнглей известного английск??го писателя Р.Киплинга задавал очень много вопросов 1)какие вопросы можно было бы задать слонёнку?веберите вопросы из рамки.Один вопрос лишний What do you like for dinner?What does the Crocodile have fot dinner?where do you live? what relatives have you got? 2. В файле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where do you live лишний
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