Получите внутреннее представление чисел "157" в 8-разрядной ячейке памяти в формате со знаком. Дам 30
Информатика
Получите внутреннее представление чисел "157" в 8-разрядной ячейке памяти в формате со знаком. Дам 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала надо число 157 перевести в двоичную с.с.
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