Получите внутреннее представление чисел "157" в 8-разрядной ячейке памяти в формате со знаком. Дам 30

Информатика

Получите внутреннее представление чисел "157" в 8-разрядной ячейке памяти в формате со знаком. Дам 30

Автор: Гость