Угол BOD в 2 раза больше угла AOM, а угол DOM на 30 градусов меньше угла BOD. Найдите угол BON A)68 градусов B)56 градусов C)42 градуса D)54 градуса

Геометрия

Угол BOD в 2 раза больше угла AOM, а угол DOM на 30 градусов меньше угла BOD. Найдите угол BON A)68 градусов B)56 градусов C)42 градуса D)54 градуса

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