Угол BOD в 2 раза больше угла AOM, а угол DOM на 30 градусов меньше угла BOD. Найдите угол BON A)68 градусов B)56 градусов C)42 градуса D)54 градуса
Геометрия
Угол BOD в 2 раза больше угла AOM, а угол DOM на 30 градусов меньше угла BOD. Найдите угол BON A)68 градусов B)56 градусов C)42 градуса D)54 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ВОN=МОА - вертикальные углы (заключ. между двемя пересекающимися прямыми ) Угол АОВ - развернутый ,(3 точки на одной прямой ) равен 180град По условию : угол АОМ=х ВОД=2х ДОМ=2х-30 Получаем равенство : х+2х+(2х-30)=180
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