Угол BOD в 2 раза больше угла AOM, а угол DOM на 30 градусов меньше угла BOD. Найдите угол BON A)68 градусов B)56 градусов C)42 градуса D)54 градуса

Геометрия
Угол BOD в 2 раза больше угла AOM, а угол DOM на 30 градусов меньше угла BOD. Найдите угол BON A)68 градусов B)56 градусов C)42 градуса D)54 градуса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ВОN=МОА - вертикальные углы (заключ. между двемя пересекающимися прямыми ) Угол АОВ - развернутый ,(3 точки на одной прямой ) равен 180град По условию : угол АОМ=х ВОД=2х ДОМ=2х-30 Получаем равенство : х+2х+(2х-30)=180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу. В магазин привезли 7 ящиков мясных консервов, по 24 банки в каждом ящик??, и 4 ящика овощных консервов, по 16 банок в ящике. Сколько в...
Ответить
Математика
Утром в магазине было 420 кг яблок и 200 кг груш. К закрытию магазина осталось 315 кг яблок и 116 кг груш. Каких фруктов за день продали больше ...
Ответить
Музыка
Напишите название и фамилию композитора
Ответить
Физика
Гоночный автомобиль мчится со скоростью 360 км/ч.Начертите в тетради график зависи??ости его пути от времени. Срочно!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Информатика
Переведите числа в двоичную систему счисления: а)84953^10;834^10;55^10 б)1462^8;71^8;634^8 в)E93F76^16;59D45^16;94553^16
Ответить