Спишіть третій абзац вправи 91.
Українська мова
Спишіть третій абзац вправи 91.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А шо за вправа?????????
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Геометрия
Угол BOD в 2 раза больше угла AOM, а угол DOM на 30 градусов меньше угла BOD. Найдите угол BON A)68 градусов B)56 градусов C)42 градуса D)54 гр...
Математика
Реши задачу. В магазин привезли 7 ящиков мясных консервов, по 24 банки в каждом ящик??, и 4 ящика овощных консервов, по 16 банок в ящике. Сколько в...