В XVI-XVII вв люди проницательные иногда говорили: "Золото Америки погубило Испанию". ??то они имели в виду? Согласны ли вы с их точкой зрения?

Гость: Гость:

Огромное количество золота было награблено, после покорения были открыты десятки золотых и серебряных шахт, с рабским трудом, себестоимость добычи - копейки. Десятки кораблей с золотом устремились в Испанию. Разовый выброс на внутренний рынок очень большого количества золота вызвал огромную инфляцию, золото упало в цене, денег стало много и они стали дешевы. А ведь промышленность не изменилась, сколько товаров и хлеба изготовлялось раньше, столько и продолжалось, начался безудержный рост цен. Кроме того, население не желало работать в сельском хозяйстве и на производстве, все хотели ехать в Америку и там быстро заколотить богатство на грабежах. начался отток трудоспособного населения в Америку и падение собственного производства. Эти два фактора подкосили экономику - с одной стороны в Испании ничего не работает и некому платить налоги. А с другой стороны - в Америке уже все разграбили и новых денег (ничем не обеспеченных и пустых) - брать неоткуда. И несмотря на огромные запасы золота, Испания обнищала, экономика надорвалась, и в течение следующих 200 лет страна потеряла все свои заморские и европейские колонии, проиграла несколько войн подряд. и пришла в упадок. Так что богатство - это далеко не всегда хорошо, неконтролируемая инфляция способна наделать много бед.