Помогите, мучаюсь уже 5 месяцев, не понимаю почему он перестал общаться со мной, вн??запно, нужно психологический совет. Я познакомилась с мальчиком, он мне очень понравился,но мы просто здоровались с ним и ничего больше, но в...

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Помогите, мучаюсь уже 5 месяцев, не понимаю почему он перестал общаться со мной, вн??запно, нужно психологический совет. Я познакомилась с мальчиком, он мне очень понравился,но мы просто здоровались с ним и ничего больше, но в один день мы поехали на экскурсию и он предложил сесть рядом, потом пересел ко мне, мы болтали и играли в пд, потом неделю общались вк и виделись в шк, на следующей недели мы опять поехали на экскурсию, он везде ходил рядом и хлеб носил) На следующий день получилось так, что мы пошли гулять, обошли весь город и много болтали. Потом неделю общались в вк и в шк переглядывались, он на меня так смотрел по уши влюбилась, в вк он писал, что я красивая и волосы красивые, через неделю мы пошли опять гулять, но было очень напряжённо мы много молчали и через час гуляний, он сказал, что ему надо домой и он меня проводил и уехал и все, он лениво отвечает на сообщения и я подумала со слезами на глазах, что все и решила забыть, но в следующий месяц он мне пишет и просит прощения, я прощаю и мы общаемся так 3 дня, а потом как-то никак, он меня поздравил с др и все 3 месяца молчаний, у меня было предположение, что мальчик из его класса наговорил про меня что-то, потому что я ему нравилась, но сейчас он меня ненавидит. За лето я немного отвыкла, но перед 1 сентября я его увидела в шк и растаяла и решила ему написать, он ответит на два моим сообщений и все. У меня истерика и прошло две недели подбегает его друг и говорит:"Он тебя назвал шкурой, вот и живи с этим!" И уходит, я в шоке, подруги начали успокаивать и я сначала хотела отомстить, но не придумала и прочитала в интернете, что надо жёстко игнорить, чтоб ему казалось, что его не существует, я так и делала, две недели ходила, лп попросила удалить его из друзей, а у меня другая подруга хорошо общается с ним и он ей написал:"Как дела у меня и моей лп? И почему лп удалила его из друзей?" Лп в тайком добавила его в друзья и я попросила ему написать и он с ней немного пообщался, сейчас в шк он мимо проходит смотрит на меня, хотя может на мою подругу я хз Я шла один раз по лестницы его друг побежал и толкнул меня, а он пытался меня обойти, недавно спалился мы с подругами прошли мимо него и сели за угол чтоб посмотреть куда он пойдёт и он пошёл посмотрел на лесницу нас там нет и поворачивает голову на нас и весь краснеет, подруги громко ржать, а я сдерживаю смех смотрю на него. Ещё у меня есть друг из его класса и он вышел из класса я с ним поговорила и он идет обратно на урок, открывает дверь и я кричу, "да что ты врешь" и это услышал мальчик который мне нрав( имя не говорю) и он вышел из класса и смотрит на меня и пошёл дальше, я пытаюсь игнорить, го сдаюсь Я не понимаю почему перестал общаться? Может ему нравится моя лп?

Автор: Гость