Помогите, мучаюсь уже 5 месяцев, не понимаю почему он перестал общаться со мной, вн??запно, нужно психологический совет. Я познакомилась с мальчиком, он мне очень понравился,но мы просто здоровались с ним и ничего больше, но в...
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Помогите, мучаюсь уже 5 месяцев, не понимаю почему он перестал общаться со мной, вн??запно, нужно психологический совет. Я познакомилась с мальчиком, он мне очень понравился,но мы просто здоровались с ним и ничего больше, но в один день мы поехали на экскурсию и он предложил сесть рядом, потом пересел ко мне, мы болтали и играли в пд, потом неделю общались вк и виделись в шк, на следующей недели мы опять поехали на экскурсию, он везде ходил рядом и хлеб носил) На следующий день получилось так, что мы пошли гулять, обошли весь город и много болтали. Потом неделю общались в вк и в шк переглядывались, он на меня так смотрел по уши влюбилась, в вк он писал, что я красивая и волосы красивые, через неделю мы пошли опять гулять, но было очень напряжённо мы много молчали и через час гуляний, он сказал, что ему надо домой и он меня проводил и уехал и все, он лениво отвечает на сообщения и я подумала со слезами на глазах, что все и решила забыть, но в следующий месяц он мне пишет и просит прощения, я прощаю и мы общаемся так 3 дня, а потом как-то никак, он меня поздравил с др и все 3 месяца молчаний, у меня было предположение, что мальчик из его класса наговорил про меня что-то, потому что я ему нравилась, но сейчас он меня ненавидит. За лето я немного отвыкла, но перед 1 сентября я его увидела в шк и растаяла и решила ему написать, он ответит на два моим сообщений и все. У меня истерика и прошло две недели подбегает его друг и говорит:"Он тебя назвал шкурой, вот и живи с этим!" И уходит, я в шоке, подруги начали успокаивать и я сначала хотела отомстить, но не придумала и прочитала в интернете, что надо жёстко игнорить, чтоб ему казалось, что его не существует, я так и делала, две недели ходила, лп попросила удалить его из друзей, а у меня другая подруга хорошо общается с ним и он ей написал:"Как дела у меня и моей лп? И почему лп удалила его из друзей?" Лп в тайком добавила его в друзья и я попросила ему написать и он с ней немного пообщался, сейчас в шк он мимо проходит смотрит на меня, хотя может на мою подругу я хз Я шла один раз по лестницы его друг побежал и толкнул меня, а он пытался меня обойти, недавно спалился мы с подругами прошли мимо него и сели за угол чтоб посмотреть куда он пойдёт и он пошёл посмотрел на лесницу нас там нет и поворачивает голову на нас и весь краснеет, подруги громко ржать, а я сдерживаю смех смотрю на него. Ещё у меня есть друг из его класса и он вышел из класса я с ним поговорила и он идет обратно на урок, открывает дверь и я кричу, "да что ты врешь" и это услышал мальчик который мне нрав( имя не говорю) и он вышел из класса и смотрит на меня и пошёл дальше, я пытаюсь игнорить, го сдаюсь Я не понимаю почему перестал общаться? Может ему нравится моя лп?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут может быть две причины. Одной из низ может являться то,что это было не любовь,а симпатия.И конечно она может пройти.Ведь если ты нрав этому человеку он не должен так делать.А если сделал то попросить прощенья и объяснить всю ситуацию.Хоть ты и красивая,он мог всего лишь любить твою красоту,а не тебя.Возможно если он бурно общается с твоей лп,то он испытывает к ней симпатию.Или же он просто имеет уже другую. Другой из них может являться то,что у него нет времени на тебя.Ведь если человеку нечего тебе сообщить хорошее,или же порадовать или же что то еще,он не будет пытаться заговорить,беседовать с тобой.Порой можно замолчать перед человеком который тебе нрав,но потом будешь жалеть что ты это было сделано.По своему опыту могу привести пример(но быстро). Вообщем была одна которая мне нрав,писал,беседовал.Затем перестал общаться потому что тем для разговоров не было.Потом и вовсе начал забывать так,как не обращал на неё внимание.Всё это происходило потому что было такое чувство,что это была не любовь и не симпатия.А что то маленькое,что заставило меня к ней притягивать.Вообщем сейчас она с другим.Потому что другой при первой же встрече сообщил ей что она ему нрав.Из этого я сделал вывод,что она всего лишь меня использовала. Может быть тот человек который тебе нрав уже имел такой случай,и не хотел чтобы его использовали?Или же он просто как и Печорин из произведения Герой нашего времени пользуется такими моментами.Вообщем будет время,прочитай это произведение.Советую. Надеюсь что помог!
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