Сочинение н тему история жёлтого листика

Гость: Гость:

Жил был желтый листик,его звали Петя. Он был очень добрым и заботливым. Как то раз, наступила осень и он пожелтел, он не мог понять почему так случилось, но ему очень нравился новый наряд! И скоро, он упал на землю и увидел паучка который мёрз. И Петя сказал: "-Паучок, залазь под меня,так тебе будет немного лучше!" "-Спасибо, но ты же скоро завянешь, а мне ещё жить и жить! Прости, но лучше я буду здесь!" "-Ну ладно."-сказал листик. Наступила зима. Но жёлтый листик выжил и не завял. И как то раз шел ёжик. "-О,листик!Мне как раз нужно принести домой листочки, а то холодно!" "-Ёжик, будешь моим другом?" Ёжик был в недоумении что желтый листик разговаривает. "-Хорошо,но ты поможешь мне чтобы не было холодно дома,а я буду твоим другом!Согласен?" "-Конечно!" И ёжик понес его домой,дома они подружились и стал он с ними жить. Но когда закончилась зима, листик уже завял. Ёжик был очень огорчен что его лучший друг завял.Но он пообещал перед этим что будет всегда помнить желтый листик по имени Петя!