Срочно! Даю 32 бала!! Визначити час, особу, число, рід дієслів! Полетіли - Сходить - Було - Свисне - Покладе -
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Срочно! Даю 32 бала!! Визначити час, особу, число, рід дієслів! Полетіли - Сходить - Було - Свисне - Покладе -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полетіли - мин.час, третя особа множини, множина, роду не має. Сходить - теп.час, третя особа однини, однина, рід і чоловічий, і жіночий, і середній Було - мин.час, третя особа однини, однина, с.р Свисне - майб.час, третя особа однини, однина, як і ч.р, так і ж.р, так і с.р Покладе - майб.час, третя особа однини, однина, як і ч.р, так і ж.р, так і с.р
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