Ребяяят, очень срочно... помогите пожалуйста ооооочччччееееенннннььььь ннннааааадддддоооооо. Тест по темам «Что значит жить по правилам?» и «Права и обязанности граждан» 7 класс. II вариант. А 1. По направленности выделяют ви...

Обществознание

Ребяяят, очень срочно... помогите пожалуйста ооооочччччееееенннннььььь ннннааааадддддоооооо. Тест по темам «Что значит жить по правилам?» и «Права и обязанности граждан» 7 класс. II вариант. А 1. По направленности выделяют виды норм 1) Предписывающие и запрещающие 2) Формальные и неформальные 3) Нормы-правила и нормы-ожидания 4) Групповые и индивидуальные А 2. Правила или образцы действий, одобряемые обществом, передающиеся по наследству это 1) Обычай 2) закон 3) норма 4) церемония А3. Внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку окружающих это 1) Манеры 2) этикет 3) норма 4) закон А4. А. Правила этикета складывались веками Б. Правила этикета оставались неизменными на протяжении всего времени 1) верно и А и Б 2) верно только А 3) верно только Б 4) оба утверждения неверны А 5. Права, обеспечивающие духовное развитие личности, это 1) Культурные 2) гражданские 3) экономические 4) политические А 6. Обеспечивает соблюдение и гарантирует права человека 1) Родители 2) государство 3) политическая партия 4) сам человек В1. Укажите вид прав Права, обеспечивающие возможность участия граждан в политической жизни ____________ В2. Укажите характер прав человека Независимо от расы, пола, вероисповедания, политических или иных взглядов, происхождения каждый имеет одинаковые права, это значит, что права человека носят _________________ характер С1. Какие возможности приобретает ребёнок, когда ему исполняется 14 лет?

Автор: Гость