Составь задачу которая решалась бы так 2×6
Математика
Составь задачу которая решалась бы так 2×6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты пошёл в магазин и купил 6 игрушек, которые стоили 2 доллара за штуку. сколько ты потратил денег?
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