Составь задачу которая решалась бы так 2×6

Математика
Составь задачу которая решалась бы так 2×6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты пошёл в магазин и купил 6 игрушек, которые стоили 2 доллара за штуку. сколько ты потратил денег?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
0,75 какая дробь Спасибо
Ответить
Английский язык
как на английском Мой город Шахты
Ответить
Обществознание
Ребяяят, очень срочно... помогите пожалуйста ооооочччччееееенннннььььь ннннааааадддддоооооо. Тест по темам «Что значит жить по правилам?» и «Прав...
Ответить
Математика
Последовательность начинается по следующему закону.На первом месте стоит число 6 далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увеличенная ...
Ответить
Математика
263082/979 пожалуйста в столбик
Ответить