0,75 какая дробь Спасибо

Математика
0,75 какая дробь Спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот ответ равен 3/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
как на английском Мой город Шахты
Ответить
Обществознание
Ребяяят, очень срочно... помогите пожалуйста ооооочччччееееенннннььььь ннннааааадддддоооооо. Тест по темам «Что значит жить по правилам?» и «Прав...
Ответить
Математика
Последовательность начинается по следующему закону.На первом месте стоит число 6 далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увеличенная ...
Ответить
Математика
263082/979 пожалуйста в столбик
Ответить
Українська мова
Срочно! Даю 32 бала!! Визначити час, особу, число, рід дієслів! Полетіли - Сходить - Було - Свисне - Покладе -
Ответить