Найди значения выражений, при c = 9, c= 7, c = 6. c+5. c+6. 7+c
Математика
Найди значения выражений, при c = 9, c= 7, c = 6. c+5. c+6. 7+c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) При с=9 9+5=14 9+6=15 7+9=16 2) При с =7 7+5=12 7+6=13 7+7=14 3) При с = 6 6+5=11 6+6=12 7+6=13
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