Мама сварила 12 л вишневого варенья и 15 л клубничного. Все варенье разлили в трехли??ровые банки. Сколько банок понадобилось

Математика

Мама сварила 12 л вишневого варенья и 15 л клубничного. Все варенье разлили в трехли??ровые банки. Сколько банок понадобилось

Автор: Гость