Мама сварила 12 л вишневого варенья и 15 л клубничного. Все варенье разлили в трехли??ровые банки. Сколько банок понадобилось

Математика
Мама сварила 12 л вишневого варенья и 15 л клубничного. Все варенье разлили в трехли??ровые банки. Сколько банок понадобилось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вишневое варенье - 12 литров Клубничное варенье - 15 литров Всего: 12 + 15 = 27 литров В одной банке 3 литра 27 делим на 3 = 9 банок.
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