На окружности с центром О отмечены точки А и Б так что угол аоб равен 66 градусов дл??на меньшей дуги AB равна 99 Найдите длину большей дуги.10 задание

Математика
На окружности с центром О отмечены точки А и Б так что угол аоб равен 66 градусов дл??на меньшей дуги AB равна 99 Найдите длину большей дуги.10 задание
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