На окружности с центром О отмечены точки А и Б так что угол аоб равен 66 градусов дл??на меньшей дуги AB равна 99 Найдите длину большей дуги.10 задание

Математика

На окружности с центром О отмечены точки А и Б так что угол аоб равен 66 градусов дл??на меньшей дуги AB равна 99 Найдите длину большей дуги.10 задание

Автор: Гость