Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 4 7/9 * 1 13/14 - 3 7/12 * 1 13/14 + 1 13/14 * 1 13/18
Математика
Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 4 7/9 * 1 13/14 - 3 7/12 * 1 13/14 + 1 13/14 * 1 13/18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему так ...........
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