СРОЧНО .Определи падеж слова ДЕЛО во всех пословицах: 1. Дело шуток не любит. 2. Всех дел не переделаешь. 3. По твоим делам о тебе и судят. 4. Жизнь дана на добрые дела. 5. Велик телом, да мал делом. 6. И умён, и крепок,...

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СРОЧНО .Определи падеж слова ДЕЛО во всех пословицах: 1. Дело шуток не любит. 2. Всех дел не переделаешь. 3. По твоим делам о тебе и судят. 4. Жизнь дана на добрые дела. 5. Велик телом, да мал делом. 6. И умён, и крепок, и в деле гож.

Автор: Гость