СРОЧНО .Определи падеж слова ДЕЛО во всех пословицах: 1. Дело шуток не любит. 2. Всех дел не переделаешь. 3. По твоим делам о тебе и судят. 4. Жизнь дана на добрые дела. 5. Велик телом, да мал делом. 6. И умён, и крепок,...
Русский язык
СРОЧНО .Определи падеж слова ДЕЛО во всех пословицах: 1. Дело шуток не любит. 2. Всех дел не переделаешь. 3. По твоим делам о тебе и судят. 4. Жизнь дана на добрые дела. 5. Велик телом, да мал делом. 6. И умён, и крепок, и в деле гож.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - именительный 2 - родительный 3 - дательный 4 - винительный 5 - творительный 6 - предложный По-моему так
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