По небу какая часть речи
Русский язык
По небу какая часть речи
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Гость:
Это существительное с предлогом
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