Помогите составить кроссворд на тему спящая царевна

Литература
Помогите составить кроссворд на тему спящая царевна
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Гость:
Продумайте ключевое слово в крассворде
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