Кто такие старообрядцы? найдите на карте места их расселения.
История
Кто такие старообрядцы? найдите на карте места их расселения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие задаются вопросом: "Староверы и старообрядцы - в чем разница терминологий и есть ли она вообще?" История возникновения этих необычных групп людей напрямую связана с одной известной личностью. Его имя – Никон, и именно этому человеку было предсказано судьбой возглавлять Русскую православную церковь и стать рычагом, который привел к образованию странной, самобытной культуры староверов. Человек как теория раскола Родился будущий патриарх в бедной крестьянской семье в мае 1605 года в селе Вельдеманово близ Нижнего Новгорода. Мать мальчика умерла сразу после его появления на свет, и отец женился во второй раз. Мачеха недолюбливала ребенка. Она морила его голодом и всячески издевалась. - Читайте подробнее на SYL.ru: http://www.syl.ru/article/195269/new_staroveryi---kto-oni-staroveryi-i-staroobryadtsyi---v-chem-razn...
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