Напишите сочинение на тему "Долг и совесть в нашей жизни". (Желательно не большое ?? не краткое) Зарание спасибо.
Литература
Напишите сочинение на тему "Долг и совесть в нашей жизни". (Желательно не большое ?? не краткое) Зарание спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совесть - это внутреннее чувство, которое помогает нам различать хорошее и плохое. Часто в спорах о нравственности люди спрашивают :всегда ли надо поступать по совести? " Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Во-первых, не следует заведомо поступать дурно. Например, часто мы не видим ничего плохого в том, чтобы списать у соседа по парте контрольную работу. Иными словами, в такой ситуации мы просто оправдываем себя, поступая так как нам хочется, а просто не выносим настоящего морального осуждения. Мы должны быть уверены, что мы правильно формируем свою совесть и только в этом случае всегда следовать ей. Мы часто называем совесть "силой". Когда мы следуем своей совести, поступая хорошо и не поступая дурно, эта сила увеличивается. Когда мы чувствуем искушение поступить неправильно, совесть останавливает нас. Вот почему мы говорим, что совесть останавливает нас. Чем сильнее в нас совесть, тем больше чувство вины, если мы нарушим её запрет. Чувство вины- это знак психологического здоровья. Вина- это боль, которую ощущают наши душа и совесть, когда мы плохо поступаем. Мерило нашей совести зависит от нашего воспитания. На эту тему можно рассуждать бесконечно.
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