Экзамен сдавали 13 студентов. Экзаменатор перед началом экзамена рассадил их за ??руглым столом и попросил назвать тех, кто, по их мнению, сдаст экзамен. Каж- дый из них о себе и двух своих соседях промолчал, а обо всех оста...

Математика

Экзамен сдавали 13 студентов. Экзаменатор перед началом экзамена рассадил их за ??руглым столом и попросил назвать тех, кто, по их мнению, сдаст экзамен. Каж- дый из них о себе и двух своих соседях промолчал, а обо всех остальных написал: «Никто из этих 10 человек экзамена не сдаст». Все сдавшие экзамен сказали правду, а все остальные ошиблись. Сколько учащихся из экзаменующихся сдали экзамен? А. Один. Б. Два. В. Три. Г. Определить невозможно.

Автор: Гость