Вычислите сумму используя приём гаусса:в) 1+2+3…+200 СРОЧНО

Гость: Гость:

S= 1 + 2 + 3 +...+200 S=200+199+198 +...+ 1 Складываем в столбик каждый член первой и второй суммы получаем что сумма членов первой и второй суммы равны 201 Осталось найти количество членнов в сумме n, воспользуемся формулой арифметической прогрессии Аn=А1+(n-1)*d d=1 A1=1 Аn=200 200=1+(n-1) n=200 Тогда количество пар будет 200:2=100 Тогда используя метод Гаусса получаем: S=201*100=20100