Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки,каждая из которых вмещает 3/10 кг варенья. Сколько таких банок получится? Решение
Математика
Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки,каждая из которых вмещает 3/10 кг варенья. Сколько таких банок получится? Решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 2*10 2 2: --- = ------- = 6 ---- но т.к столько банок быть не может, то нужно 7 10 3 3
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