Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки,каждая из которых вмещает 3/10 кг варенья. Сколько таких банок получится? Решение

Математика
Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки,каждая из которых вмещает 3/10 кг варенья. Сколько таких банок получится? Решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
      3      2*10          2  2:  ---  = -------  = 6 ----  но т.к столько банок быть не может, то нужно 7      10        3             3
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