Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки,каждая из которых вмещает 3/10 кг варенья. Сколько таких банок получится? Решение

Математика

Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки,каждая из которых вмещает 3/10 кг варенья. Сколько таких банок получится? Решение

Автор: Гость