Помогите сделать разбор предложения и как что подчеркивать? Ветер предательски д??носит волку жалобный вой покинутой человеком собаки.
Русский язык
Помогите сделать разбор предложения и как что подчеркивать? Ветер предательски д??носит волку жалобный вой покинутой человеком собаки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. Что? Ветер- подлежащее, одной чертой. Что делает? Доносит- сказуемое, двумя чертами. Как? Предательски- обстоятельство, ........ Кому? Волку-дополнение, _ _ _ Что? Вой- дополнение, _ _ _ Какой? Жалобный-определение, волнистой чертой. Кого? Собаки-дополнение, _ _ _ Кем? Человеком-дополнение,_ _ _ Какой? Покинутой- определение, волнистой чертой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Окружающий мир