Помогите сделать разбор предложения и как что подчеркивать? Ветер предательски д??носит волку жалобный вой покинутой человеком собаки.

Русский язык
Помогите сделать разбор предложения и как что подчеркивать? Ветер предательски д??носит волку жалобный вой покинутой человеком собаки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. Что? Ветер- подлежащее, одной чертой. Что делает? Доносит- сказуемое, двумя чертами. Как? Предательски- обстоятельство, ........ Кому? Волку-дополнение, _ _ _ Что? Вой- дополнение, _ _ _ Какой? Жалобный-определение, волнистой чертой. Кого? Собаки-дополнение, _ _ _ Кем? Человеком-дополнение,_ _ _ Какой? Покинутой- определение, волнистой чертой.
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