Измените существительное тьма по падежам Выделите окончание
Русский язык
Измените существительное тьма по падежам Выделите окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тьма тьмы ок. ы тьме ок. е тьму ок. у тьмой ок. ой о тьме ок. е
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