Помогите решить 4 цепочки, пожалуйста!

Химия
Помогите решить 4 цепочки, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Fe+2HCl-->FeCl2+NaOH-->Fe(OH)2+H2SO4-->FeSO4 б)Al2(SO4)3+3H2O-->Al(OH)3+3HCl-->AlCl3+3HNO3-->Al(NO3)3 в)Fe+3HCl-->FeCl3+3NaOH-->Fe(OH)3-->Fe2O3+3H2SO4-->Fe2(SO4)3 г)Ca+2NaOH-->Ca(OH)2+H2CO3-->CaCO3+H2CO3-->Ca(HCO3)2-->CaCO3
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