1.какое новое государство появилось на границе с Россией в 1807году? 2.каковы были главные направления внешней политики России после Тильзитского мира? 3.каковы были причины разрыва между Александром 1 и Наполеоном?

История

1.какое новое государство появилось на границе с Россией в 1807году? 2.каковы были главные направления внешней политики России после Тильзитского мира? 3.каковы были причины разрыва между Александром 1 и Наполеоном?

Автор: Гость