1.какое новое государство появилось на границе с Россией в 1807году? 2.каковы были главные направления внешней политики России после Тильзитского мира? 3.каковы были причины разрыва между Александром 1 и Наполеоном?
История
1.какое новое государство появилось на границе с Россией в 1807году? 2.каковы были главные направления внешней политики России после Тильзитского мира? 3.каковы были причины разрыва между Александром 1 и Наполеоном?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Великое герцогство Варшавское 2) южное направление русско-иранская война 1804-1813гг русско-турецкая 1806-1812гг война со Швецией 1808-1809гг 3) Россия нарушала условия Тильзитского мира, продолжала торговать с Англией зерном, используя американские корабли. Также были повышены ввозные пошлины на французские ювелирные изделия, что приводило к их удорожанию
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю предварительно сократив их а)15/55 и 56/80 б)63/98 и 104/168
Окружающий мир
Математика
Какое уровнение не имеет решение? 1 ) х-0=0 2) х умношить 0=0 3) х умножить 0= - 1 и 4 ) х умножить 3 = 0 ??