12. 155 Помогите пожалуйста очень нужно. распишите пожалуйста.....
Физика
12. 155 Помогите пожалуйста очень нужно. распишите пожалуйста.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=6 B r=1.2 Ом R1=8 Ом R2=4.8 Ом1) I1=E/r=6/1.2=5 A U=E=6 B2) I1=0 U=E=6 B3) Ro=R1*R2/(R1+R2)=8*4.8/(8+4.8)=3 ОмI1=E/(Ro+r)=6/(3+1.2)=1.43 AU=I1*Ro=1.43*3=4.3 BI2=U/R2=4.3/4.8=0.9 A======================
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