1) РЕШИ ЗАДАЧУ. Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130, первый - 72 кг. Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод. 2) Измени условие так, чтобы в нём были только нужные для решения данные....

Математика

1) РЕШИ ЗАДАЧУ. Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130, первый - 72 кг. Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод. 2) Измени условие так, чтобы в нём были только нужные для решения данные. 3) Какие данные в условия будут лишними, если поставить вопрос "СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ МЁДА СОБРАЛ ТРЕТИЙ ПЧЕЛОВОД?"

Автор: Гость