1) РЕШИ ЗАДАЧУ. Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130, первый - 72 кг. Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод. 2) Измени условие так, чтобы в нём были только нужные для решения данные....

Математика
1) РЕШИ ЗАДАЧУ. Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130, первый - 72 кг. Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод. 2) Измени условие так, чтобы в нём были только нужные для решения данные. 3) Какие данные в условия будут лишними, если поставить вопрос "СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ МЁДА СОБРАЛ ТРЕТИЙ ПЧЕЛОВОД?"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 187-130=57(кг) мёда собрал третий пчеловод. Ответ:57 Три пчеловода собрали 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130 кг мёда. Сколько собрал третий пчеловод.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите решить 4 цепочки, пожалуйста!
Ответить
Литература
Написать сообщение на тему"что такое сказка"
Ответить
Математика
Отрезок равный 31 см разделен на три неравных отрезка. Длина среднего отрезка равн?? 9 см. Найдите расстояние между серединами крайних отрезков.
Ответить
История
1.какое новое государство появилось на границе с Россией в 1807году? 2.каковы были главные направления внешней политики России после Тильзитског...
Ответить
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю предварительно сократив их а)15/55 и 56/80 б)63/98 и 104/168
Ответить