1) РЕШИ ЗАДАЧУ. Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130, первый - 72 кг. Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод. 2) Измени условие так, чтобы в нём были только нужные для решения данные....
Математика
1) РЕШИ ЗАДАЧУ. Три пчеловода собрали вместе 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130, первый - 72 кг. Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод. 2) Измени условие так, чтобы в нём были только нужные для решения данные. 3) Какие данные в условия будут лишними, если поставить вопрос "СКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ МЁДА СОБРАЛ ТРЕТИЙ ПЧЕЛОВОД?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 187-130=57(кг) мёда собрал третий пчеловод. Ответ:57 Три пчеловода собрали 187 кг мёда. Первый и второй собрали 130 кг мёда. Сколько собрал третий пчеловод.
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